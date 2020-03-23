Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их из Доминиканы

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от президента Владимира Зеленского вернуть их на родину. Видеозапись опубликована в Instagram.

В обращении один из туристов рассказал, что сейчас в Доминикане находится 129 украинцев, среди которых есть дети. Он отметил, что у людей нет никакой информации, как им вернуться на Украину.

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«В это время вы отправляете за людьми в Вену свой личный президентский борт. Вена находится в двухчасовой доступности от Львова, мы находимся в Доминиканской Республике», — сказал молодой человек в вышиванке, подчеркнув, что Зеленский обещал сделать все имущество государства доступным для своих сограждан.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на Украину в связи с эпидемией из-за рубежа вернулись почти 30 тысяч сограждан. При этом число умерших от коронавируса украинцев за рубежом увеличилось до трех человек.

С 19 марта в Доминиканской Республике введен на 15 дней режим чрезвычайной ситуации в связи с противодействием распространения коронавируса. Все границы в стране закрыты, работу прекратил общественный транспорт. Иностранцам разрешено улетать на специальных рейсах.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 339 тысяч человек. 14,7 тысячи умерли, более 99 тысяч излечились.

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