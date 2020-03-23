Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их из Доминиканы

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от президента Владимира Зеленского вернуть их на родину. Видеозапись опубликована в Instagram.
В обращении один из туристов рассказал, что сейчас в Доминикане находится 129 украинцев, среди которых есть дети. Он отметил, что у людей нет никакой информации, как им вернуться на Украину.
«В это время вы отправляете за людьми в Вену свой личный президентский борт. Вена находится в двухчасовой доступности от Львова, мы находимся в Доминиканской Республике», — сказал молодой человек в вышиванке, подчеркнув, что Зеленский обещал сделать все имущество государства доступным для своих сограждан.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на Украину в связи с эпидемией из-за рубежа вернулись почти 30 тысяч сограждан. При этом число умерших от коронавируса украинцев за рубежом увеличилось до трех человек.
С 19 марта в Доминиканской Республике введен на 15 дней режим чрезвычайной ситуации в связи с противодействием распространения коронавируса. Все границы в стране закрыты, работу прекратил общественный транспорт. Иностранцам разрешено улетать на специальных рейсах.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 339 тысяч человек. 14,7 тысячи умерли, более 99 тысяч излечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения