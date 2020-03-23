Украинцев старше 65 лет назвали трупами из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что государство и бизнес должны в условиях эпидемии коронавируса тратить средства на поддержание людей младше 65 лет, а не трупов. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, из-за распространения коронавируса Украине нужны экспресс-тесты и вирусологические лаборатории, которых не хватает даже с учетом помощи Китая. Емец подчеркнул, что в закупке медицинского оборудования и лекарств должно участвовать не только государство, но и предприниматели.

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«Украинцев старше — мы же знаем статистику сколько у нас людей старше — 65 лет. (...) Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас — я не шучу и не пугаю — которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — подчеркнул министр.

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 339 тысяч человек. 14,7 тысячи умерли, более 99 тысяч излечились.

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