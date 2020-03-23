На Украину доставили тесты на коронавирус из Китая

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в Киев из китайского Гуанчжоу тесты на коронавирус. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Военный борт привез в страну два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Также были привезены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.

Как отмечается, закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса.

20 марта в ходе обращения к нации Зеленский сообщил о получении первой партии тестов на коронавирус, разработанных украинскими специалистами.

16 марта Зеленский провел встречу с крупными украинскими бизнесменами и попросил их выделить государству 12-13 миллиардов гривен (около 450-500 миллионов долларов) для борьбы с коронавирусом. По данным пресс-службы офиса президента, бизнесмены согласились и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. С целью противодействия распространению вируса до 3 апреля в стране объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!