На Украине допустили заражение коронавирусом миллионов людей

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил, что в стране могут заразиться коронавирусом миллионы людей. Об этом он заявил на брифинге, передает «Страна.ua».

«Есть оптимистические и пессимистические расчеты, сколько украинцев могут заболеть коронавирусом. Может быть и две тысячи человек, и миллионы, которые могут заболеть. Это будет зависеть от того, как мы будем соблюдать профилактические меры», — сказал Ляшко.

Он напомнил, что в Китае прогнозировали заболевание десятков миллионов человек, но «жесткие карантинные меры позволили остановиться на 80 тысячах».

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, три пациента умерли, один выздоровел. По всему миру общее число инфицированных коронавирусом достигло 390 тысяч человек. Из них 17,1 тысячи скончались, свыше 100 тысяч излечились.

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