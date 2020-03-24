Зеленский попросил Китай о помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Китая с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил во время переговоров с послом КНР в Киеве Фань Сяньжуном, передает «Интерфакс-Украина».
Зеленский попросил у китайского правительства тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства. В то же время глава государства поблагодарил Пекин за уже полученную помощь и отметил личное содействие в этом посла.
Президент отметил усилия властей Китая, позволившие стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в стране, добавив, что Украина нуждается в изучении этого опыта и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.
23 марта самолет Вооруженных сил Украины доставил в Киев из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Ранее правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 407 тысяч человек. 18,2 тысячи умерли, более 104 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения