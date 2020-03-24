Зеленский попросил Китай о помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Китая с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил во время переговоров с послом КНР в Киеве Фань Сяньжуном, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский попросил у китайского правительства тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства. В то же время глава государства поблагодарил Пекин за уже полученную помощь и отметил личное содействие в этом посла.

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Президент отметил усилия властей Китая, позволившие стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в стране, добавив, что Украина нуждается в изучении этого опыта и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

23 марта самолет Вооруженных сил Украины доставил в Киев из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Ранее правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 407 тысяч человек. 18,2 тысячи умерли, более 104 тысяч излечились.

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