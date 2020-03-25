По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины намерено в среду, 25 марта, ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в кабинете министров.
«Такое решение должно быть», — сказал собеседник агентства. По его словам, соответствующее решение уже приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Режим ЧС был введен в Киеве и восьми областях, в том числе Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской. Во всей стране до 3 апреля действует карантин: запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения и пункты пропуска на границе, прекращено авиасообщение. За нарушения карантинных правил предусмотрена уголовная ответственность. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, трое умерли. Общее число инфицированных в мире превысило 422 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения