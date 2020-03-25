По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины намерено в среду, 25 марта, ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в кабинете министров.

«Такое решение должно быть», — сказал собеседник агентства. По его словам, соответствующее решение уже приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Режим ЧС был введен в Киеве и восьми областях, в том числе Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской. Во всей стране до 3 апреля действует карантин: запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения и пункты пропуска на границе, прекращено авиасообщение. За нарушения карантинных правил предусмотрена уголовная ответственность. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, трое умерли. Общее число инфицированных в мире превысило 422 тысячи человек.

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