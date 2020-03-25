На Украине увеличилось число зараженных коронавирусом: в 13 областях страны и в Киеве зафиксировано 113 случаев инфицирования. Об этом пишет «Интерфакс-Украины» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В официальном сообщении ведомства уточняется, что наибольшее число зараженных коронавирусом отмечено в Черновицкой области — 38 человек, при этом один скончался. В Киеве на данный момент выявлен 31 случай инфицирования, в Киевской области — 22.

Ранее правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации для противодействия распространению коронавируса. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек. 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.

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