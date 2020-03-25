На Украине увеличилось число зараженных коронавирусом: в 13 областях страны и в Киеве зафиксировано 113 случаев инфицирования. Об этом пишет «Интерфакс-Украины» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
В официальном сообщении ведомства уточняется, что наибольшее число зараженных коронавирусом отмечено в Черновицкой области — 38 человек, при этом один скончался. В Киеве на данный момент выявлен 31 случай инфицирования, в Киевской области — 22.
Ранее правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации для противодействия распространению коронавируса. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек. 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения