Украина создаст «мозговой центр» по борьбе с последствиями коронавируса

На Украине появится «мозговой центр» по борьбе с последствиями коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Политик провел видеосовещание с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента. На встрече обсуждалось создание открытой стратегической платформы, для разработки совместных решений относительно реагирования на чрезвычайные вызовы и упорядочения антикризисных действий. Также «мозговой центр» необходим для разработки долгосрочной стратегии развития государства «в условиях глобальной экономической нестабильности», объяснил премьер.

Ранее правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 417,6 тысячи человек. 18,6 тысячи умерли, более 107,8 тысячи излечились.

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