Число зараженных коронавирусом депутатов Рады снова увеличилось

До пяти депутатов увеличилось число заразившихся коронавирусом в Верховной Раде: СOVID-19 оказался инфицирован внефракционный парламентарий Сергей Рудик. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на депутата Викторию Гриб.

«Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом "коронавирус". Полчаса назад об этом мне сообщила его врач», — заявила Гриб.

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Она отметила, что последний раз контактировала с заразившимся депутатом на заседании Рады 17 марта. В связи с этим Гриб будет неделю находиться на обсервации для медицинского наблюдения, поскольку Рудик в сессионном зале сидит перед ней.

23 марта коронавирус диагностировали у депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева и парламентария от «Слуги народа» Руслана Горбенко. Ранее внефракционные депутаты Сергей Вельможный и Сергей Шахов также рассказали о том, что заразились SARS-CoV-2.

Правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек. 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.

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