Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовано в Facebook.
Он поставил премьер-министру страны Денису Шмыгалю задачу отменить любые нормативные акты по обустройству VIP-палат в больницах.
«У нас не совок и членов ЦК нет. Исключений не будет для первых лиц государства. Вы будете лечиться в тех палатах, которые построили за 28 лет независимости», — сказал Зеленский. Президент призвал главных врачей не способствовать появлению VIP-палат и не превращаться в владельцев гостиниц.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности Зеленского отменить приказ о VIP-палатах для чиновников высокого ранга во время пандемии коронавируса. До этого журналисты Bihus.info опубликовали информацию о том, что департамент здравоохранения Киева поручил медицинским учреждениям подготовить специальные палаты для лиц, которым положена государственная охрана. К таким относятся президент, премьер-министр, генеральный прокурор и так далее. Согласно приказу, для VIP-пациентов должны подготовить изолированные палаты с тонированными стеклами, резерв лекарств и отдельные операционные. Кличко опровергал подготовку VIP-палат.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 156 человек. В стране действует карантин и режим чрезвычайной ситуации.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения