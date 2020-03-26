Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

Он поставил премьер-министру страны Денису Шмыгалю задачу отменить любые нормативные акты по обустройству VIP-палат в больницах.

«У нас не совок и членов ЦК нет. Исключений не будет для первых лиц государства. Вы будете лечиться в тех палатах, которые построили за 28 лет независимости», — сказал Зеленский. Президент призвал главных врачей не способствовать появлению VIP-палат и не превращаться в владельцев гостиниц.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности Зеленского отменить приказ о VIP-палатах для чиновников высокого ранга во время пандемии коронавируса. До этого журналисты Bihus.info опубликовали информацию о том, что департамент здравоохранения Киева поручил медицинским учреждениям подготовить специальные палаты для лиц, которым положена государственная охрана. К таким относятся президент, премьер-министр, генеральный прокурор и так далее. Согласно приказу, для VIP-пациентов должны подготовить изолированные палаты с тонированными стеклами, резерв лекарств и отдельные операционные. Кличко опровергал подготовку VIP-палат.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 156 человек. В стране действует карантин и режим чрезвычайной ситуации.

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