Коронавирус назвали «черным лебедем» для Зеленского

Пандемия коронавируса может стать «черным лебедем» для власти президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, передает Obozrevatel.

По словам социолога, нынешняя ситуация вскрыла много проблем, в обществе зреет социальная напряженность. «Людям нельзя долго находиться в стрессовой ситуации, и это сказывается. Безусловно, будет меняться отношение к жизни, власти», — подчеркнул Дмитрук.

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Кроме того, пандемия ударит по финансовому состоянию граждан. Недавний опрос показал, что на личные сбережения украинцы смогут прожить около месяца, добавил Дмитрук. Ранее экономисты назвали ситуацию с коронавирусом «черным лебедем» — сложно прогнозируемым и редким событием, которое окажет сильное влияние на мировой ВВП.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 156 человек. В мире объявлена пандемия. Число инфицированных превысило 472 тысячи человек.

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