Мировой экономике предрекли затяжные последствия из-за смертельного вируса

Мировой экономике предрекли затяжные последствия из-за смертельного китайского вируса. Свидетельством этого, по мнению аналитиков, является падение индекса цен на промышленные металлы, который рассчитывается международным рейтинговым агентством Moody's. Об этом говорится в исследовании агентства.

Аналитики поясняют, что составляемый Moody's индекс напрямую зависит от роста мирового ВВП. Согласно наблюдениям аналитиков, при замедлении мировой экономики индекс падает, а при разгоне — повышается. С момента появления вируса в декабре 2019 года индекс упал уже на 7,1 процента. Так, медь подешевела на 10,4 процента, никель на 8,7 процента, олово потеряло 8,2 процента, цинк — 7,3 процента, свинец стал дешевле на 4,6 процента, а алюминий на 3,5 процента.

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В результате 29 января 2020-го индекс достиг самых низких значений с июня 2017 года. За последние годы столь сильно он не проседал даже в самые острые моменты торгового противостояния США и Китая. По мнению аналитиков, если пандемия перерастет в глобальную эпидемию, это может привести к дальнейшему падению индекса промышленных металлов и цен на промтовары. Последние вряд ли быстро восстановятся даже в случае устранения угрозы. Это отразится на мировой экономике, замедление роста которой наблюдалось и до появления вируса. Если в 2018 году он составлял 3,6 процента, то в 2019-м — уже 2,9 процента.

Экономисты называют ситуацию с коронавирусом «черным лебедем» — сложно прогнозируемым и редким событием, которые имеет сильное влияние на мировой ВВП. Ранее термин привели в отношении Великой рецессии 2008-2009 годов, однако экономисты утверждают, что ситуация с вирусом оказалась более непредсказуемой, чем кризис десятилетней давности.

Из-за распространения вируса вырос интерес к инвестициям в золото, которое является традиционным прибежищем для капитала. Стоимость драгоценного металла взлетела до 1582,2 доллара за унцию, что является рекордным показателем с апреля 2013 года.

По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались, а 171 пациент полностью излечился. Большинство случаев заболевания зафиксировано в Китае, первый — в городе Ухань. Инфицированные есть во всех регионах КНР. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Первые двое заболевших обнаружены в России. Вирус способен передаваться от человека к человеку.

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