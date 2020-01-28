Китайский вирус подстегнул цены на золото

Новый китайский коронавирус подстегнул цены на золото: стоимость драгоценного металла взлетела до максимума за шесть лет. Как сообщает MarketWatch, это вызвано опасениями о том, что болезнь может быстро распространиться на другие страны. В связи с этим инвесторы предпочитают вкладывать деньги не в рискованные активы, а в так называемые «тихие гавани».

Цена унции золота подскочила до 1582,2 доллара, это максимальные данные с апреля 2013 года. Серебро подорожало на 0,5 процента — до 18,2 за унцию.

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Вспышка заболевания произошла в конце 2019-го в китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся вирусом в Китае превысило 4,5 тысячи человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, погибли 106 человек. Случаи заболевания за пределами Китая — в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и ряде других стран. О случаях заражения в России пока не сообщалось.

Опасения насчет быстрого распространения вируса отразилось на мировых рынках. Самое сильное падение зафиксировано на Шанхайской бирже — индекс Shanghai Composite снизился на 2,8 процента. Европейский индекс Stoxx 600 упал на 1,83 процента, японский Nikkei 225 — на 2,03 процента. По мнению аналитиков S&P Global Ratings, распространение вируса приведет к спаду потребительских расходов в Китае. Именно этот сектор называют одним из наиболее важных двигателей экономического роста в стране.

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