Сингапур оценил потери от китайского вируса

Из-за вспышки пневмонии, вызванной новым китайским коронавирусом, пострадают темпы роста экономики Сингапура. Оценивая возможные потери, министр торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Син указал на падение показателей делового и потребительского доверия. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам министра, в случае дальнейшего распространения вируса сильнее всего пострадает транспорт, туризм и связанные с ним сектора, а также гостиничный и ресторанный бизнес и розничная торговля. Чань Чунь Син допустил, что государство может помочь бизнесу пережить падение, но пока не уточнил, о каких мерах поддержки идет речь.

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Первый случай заражения был зафиксирован в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. По последним данным, в КНР зафиксировано 2027 подтвержденных случаев заражения. В общей сложности зафиксировано 80 летальных исходов.

По мнению аналитиков S&P Global Ratings, распространение вируса приведет к спаду потребительских расходов в Китае. Именно этот сектор называют одним из наиболее важных двигателей экономического роста в стране. В S&P выделили несколько наиболее уязвимых секторов: речь идет не только о потребительских расходах, но также о туризме, инвестициях и промышленном производстве.

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