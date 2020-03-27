На Украине заявили о превышающем в 10 раз официальные данные числе зараженных

Число зараженных коронавирусом на Украине может превышать официальные данные в 8-10 раз. Об этом заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко в эфире программы «Право на власть» на «1+1», передает «НВ».
По его словам, на Украину можно экстраполировать динамику заболеваний, которая наблюдается в остальном мире. В каждой стране есть официальная статистика заболевших. «Официальная статистика в 8-10 раз меньше, чем та, что есть на самом деле», — заявил Комисаренко.
Это вызвано тем, что у некоторых инфицированных не проявляются признаки заболеваний или не была проведена диагностика. «В Украине все будет развиваться таким же образом — достаточно интенсивно. Наверное, мы увидим значительное увеличение», — сказал академик.
По официальным данным, на Украине заразились коронавирусом 196 человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации и карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения