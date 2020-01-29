Украина обвинила Россию в использовании «живых щитов» в Крыму

Украина обвинила Россию в использовании «живых щитов» и других военных преступлений при присоединении Крыма. О них говорится в исследовании под названием «Оккупация Крыма: без знаков, без имени, прячась за спинами гражданских», которое провело Представительство украинского президента в Крыму совместно с правозащитниками, передает «Интерфакс-Украина».

«Живые щиты» использовались при окружении, блокировании и захвате украинских воинских частей и административных зданий, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич. Россия использовала этот запрещенный метод ведения войны, чтобы избежать применения силы со стороны украинских военных, утверждает он.

«Использование "живых щитов" еще не стояло в практике Международного уголовного суда. Такие факты, конечно, уже были, но "живые щиты" в основном использовались организованными вооруженными группами, а не государствами», — сказал Кориневич.

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По его словам, вторым преступлением было использование «зеленых человечков» — военных без знаков различия. Подобные случаи были в мировой истории, но не со стороны государств, утверждает чиновник. «Для международного права вообще никогда не стоял такой вопрос, должны ли вооруженные силы государства иметь соответствующие знаки отличия, и это является нарушением международного права», — добавил он.

Кориневич также заявил, что Россия осуществила вероломство и незаконно использовала эмблемы и униформу ВМС и милиции Украины.

Юрист Регионального центра по правам человека Виталий Набухотный сообщил, что исследование стало основой сообщения, направленного в Международный уголовный суд в феврале 2019 года, по вопросу использования гражданского населения при блокировании и штурме украинских военных баз в Крыму.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада считают это оккупацией.

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