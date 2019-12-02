Зеленский предложил провести переговоры по Крыму с участием США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь украинским властям в ситуации вокруг Крыма. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — пояснил глава государства.

Он добавил, что на предстоящей 9 декабря встрече в «нормандском формате» спросит, «можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу». «Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат... Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заключил Зеленский.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Его результаты отказываются признавать ряд стран, в том числе Украина, США, государства, входящие в Евросоюз, и другие. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

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