В России отреагировали на требование четырех стран по Украине

Требование уважать территориальную целостность Украины, поступившее от Украины, Эстонии, Литвы и Швеции, безосновательно, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его цитирует RT в среду, 27 ноября.

«Представители Швеции во всем и всегда поддерживают украинскую делегацию в ее русофобских нападках», — сказал сенатор.

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Джабаров подчеркнул, что на сегодняшний день вся Европа настроена на уменьшение конфронтации, на налаживание контактов с Москвой, однако «эти страны продолжают мутить воду».

Ранее в среду министры иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции выступили с совместным обращением к России, потребовав уважать территориальную целостность Украины и обеспечить свободную навигацию и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. В обращении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства, также говорится о непризнании итогов мартовского референдума в Крыму.

Полуостров вошел в состав России весной 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза обвиняют Россию в оккупации. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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