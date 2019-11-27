Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

Министр иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции выступили с совместным обращением к России, потребовав уважать территориальную целостность Украины и обеспечить свободную навигацию и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

В нем говорится, что министры категорически осуждают «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, совершенное путем актов агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 года». Дипломаты также подчеркнули, что по-прежнему не признают переход Крыма и Севастополя в состав России.

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Москву также обвинили в начале конфликта в Донбассе и призвали «в полной мере признать свою ответственность» в этом.

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

18 ноября Москва вернула Киеву два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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