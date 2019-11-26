На Украине порассуждали о перспективах возвращения «похищенных» унитазов

Адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что Россия может передать Украине все изъятое с кораблей имущество, не снимая с него статус вещественных доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Юрист объяснил, что имущество можно передать Украине, изъяв его из списка вещественных доказательств или передав на хранение украинской стороне. Полозов отметил, что российское законодательство это не запрещает, но следствие пока не торопится с принятием каких-либо решений.

В то же время адвокат выразил уверенность, что вопрос о возвращении Украине изъятого с задержанных кораблей имущества будет решен на политическом уровне.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует о том, что даже личные вещи были возвращены в целости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернет оборудование на прибывшие из России корабли.

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