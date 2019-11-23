В России предложили отправить Украине «посылочку из унитазов»

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал обвинение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко по поводу демонтированного на задержанных Россией кораблях оборудования. Его слова передает агентство НСН.

По словам Толстого, на кораблях «никто ничего не брал». «Но если нашим украинским коллегам нужно собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать», — сказал он.

Толстой подчеркнул, что на опубликованном ФСБ видео видно, что все оборудование находится на месте. «Что они их выбросили что ли, когда получили корабли?» — задался вопросом политик.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов и унитазов. Между тем, в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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