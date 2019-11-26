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Эстония призвала объединиться против агрессии России

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии. Об этом она заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «РБК-Украина».

По ее словам, конфликт на Украине спровоцировала Россия. «Мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой. Имеем дело с частичной аннексией Крыма», — заявила Кальюлайд.

Эстонский лидер отметила, что ее страна продолжит сотрудничество с Украиной в сфере обороны. Выразив поддержку киевским властям, Кальюлайд заявила, что главным приоритетом для Украины должна стать борьба с коррупцией.

5 ноября сообщалось, что Эстония, которая со следующего года будет непостоянным членом Совета Безопасности ООН, предложила Украине использовать эту возможность для привлечения внимания мирового сообщества к проблемам в стране. В Таллине заявили, что эстонские власти неизменно будут поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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