Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером». Выпуск опубликован в YouTube.

«Самое главное, выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, выборы в Донбассе состоятся только после того, как украинские власти получат контроль над границей с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отводит год на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, и пообещал выйти из переговоров в случае, если за этот срок «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов.

Конфликт на Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.

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