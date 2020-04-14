Первый президент Украины объяснил невозможность решения вопроса Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук признал невозможность решить вопрос с Донбассом в текущих условиях. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Политик объяснил, что на данный момент в украинском обществе нет согласия по поводу того, как именно стоит урегулировать конфликт на юго-востоке. Это происходит из-за того, что разные политические силы действуют в своих интересах вместо того, чтобы объединиться.

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«Какой бы сейчас политик ни был [во главе государства], опытный или неопытный, он не может ничего решить, потому что нет единого взгляда в политической среде, нет единого взгляда народа Украины», — указал Кравчук.

Он напомнил, что план урегулирования уже существует — это формула Штайнмайера и минские соглашения, но страны-гаранты их выполнения также действуют с учетом своих интересов, а проблема Донбасса для них «второстепенная». «Простой вопрос: можно ли на этой территории провести выборы по законам Украины, если там нет Украины? Но никто за нас, кроме Украины и России, не решит главный вопрос в Донбассе», — считает первый президент Украины.

Ранее Кравчук заявлял, что без учета мнения жителей самопровозглашенных республик Донбасса конфликт в регионе решить нельзя, поскольку они также являются субъектами переговорного процесса и подписали минские соглашения. Из-за этого он вступил в перепалку с соратницей Петра Порошенко Ириной Геращенко, которая считает, что руководители республик были частными лицами, приглашенными Москвой.

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