Первый президент Украины поссорился с соратницей Порошенко из-за Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук поссорился с главой фракции «Европейская солидарность» Ириной Геращенко. Поводом стало различие во взглядах на дальнейший процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Их перепалку в прямом эфире телеканала «Украина» цитирует РИА Новости.

Кравчук заявил, что считает необходимым учитывать мнение граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в международных переговорах, поскольку подписи их официальных руководителей стоят под минскими договоренностями.

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С этим не согласилась соратница экс-президента Петра Порошенко и представитель его партии Геращенко. Она заявила, что лидеры ДНР и ЛНР подписались как частные лица по приглашению России. По мнению парламентария, минские соглашения придумала Москва, чтобы реализовать свои захватнические амбиции в отношении Киева. Но Украина позже «все переиграла».

«Что она переиграла? Кого вы хотите обдурить? Если поставлены подписи под документами — акцентирую, эти подписи имеют равную силу [с подписями остальных участников переговоров]», — возразил ей Кравчук. Он также подчеркнул, что частные лица не могут подписываться под подобными документами, и украинская делегация во главе с Порошенко тогда согласилась на участие представителей ЛНР и ДНР.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что выход Киева из минских соглашений невозможен. Однако ранее глава государства Владимир Зеленский и его окружение неоднократно заявляли, что планируют внести изменения в комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом на последнем «нормандском саммите» Зеленский вслед за главами России, Франции и Германии подтвердил, что соглашения должны соблюдаться.

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