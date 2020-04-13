На Украине оценили возможность введения миротворцев в Донбасс на условиях России

На российских условиях операция по поддержанию мира в Донбассе с участием миротворцев ООН не нужна Украине. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью «РБК-Украина».

В то же время введение миротворческого контингента по требованию Украины и ее партнеров сейчас невозможно, поскольку Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН, считает дипломат.

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«Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично», — оценил возможности Кислица.

Он добавил, что миссии ООН называются «миротворческими» только на русском языке, тогда как на других официальных языках организации они именуются «операциями по поддержанию мира».

«И это не просто игра слов. (...) Все эти операции получили мандат, когда конфликтующие стороны или сами, или при посредничестве ООН или отдельных стран достигали какого-то мирного соглашения, было длительное прекращение огня», — отметил дипломат, добавив, что миротворцы «не спускаются на парашютах и не начинают кого-то «принуждать к миру», как это понимают россияне.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в усилении обстрелов украинских позиций на линии соприкосновения. По его словам, договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Украины после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет в оккупации Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Кремль отвергает претензии.

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