Зеленский исключил вспышку недоверия к нему и власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский исключил вспышку недоверия к нему или к власти в стране в целом. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Запись выпуска доступна на YouTube.

При этом украинский лидер подчеркнул, что не думает о рейтингах, поскольку они не являются показателем доверия. «Мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56 процентов», — заявил глава Украины.

По словам Зеленского, сейчас доверие к нему «намного больше», чем это было после первого тура президентских выборов, которые прошли на Украине в прошлом году.

В конце февраля опрос, проведенный аналитической организацией «Центр Разумкова», показал, что рейтинг Зеленского снизился почти вдвое — с 73 процентов на выборах в 2019 году до 40 процентов. Уровень доверия к президенту сократился с рекордных 79 процентов в сентябре 2019-го до 51 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



