Рейтинг партии Зеленского упал на треть

Рейтинг партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с февраля упал на треть, свидетельствуют результаты опроса центра «Социс». Об этом в четверг, 2 апреля, сообщают «Українськi Новини».

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за «Слугу народа» готовы проголосовать 31,5 процента респондентов, что на 16,4 процента меньше февральских результатов исследования.

За «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко готовы отдать голос 12 процентов, за «Оппозиционную платформу — За життя» — 9,8 процента. «Батькивщина» набрала бы 5,9 процента голосов, остальные партии — менее пяти процентов. При этом 10 процентов респондентов не определились с выбором.

В конце февраля опрос, проведенный аналитической организацией «Центр Разумкова», показал, что рейтинг Зеленского снизился почти вдвое — с 73 процентов на выборах в 2019 году до 40 процентов. Уровень доверия к президенту сократился с рекордных 79 процентов в сентябре 2019-го до 51 процента.

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