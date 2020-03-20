Украине предрекли гибель из-за «вируса ненависти»

Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавируса, заявила бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина».
По ее словам, если страна победит наихудший вирус — «вирус ненависти между людьми» — она станет сильнее. Если граждане не смогут понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то Украина обречена на гибель, заявила Герман.
13 марта власти Украины на две недели запретили иностранным гражданам въезжать на территорию страны. На следующий день украинский президент Владимир Зеленский призвал соотечественников вернуться в страну в течение трех дней из-за приостановления авиасообщения с другими странами.
Верховная Рада также приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.
По последним данным, на Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали 3 человека.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения