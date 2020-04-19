Каждый пятый зараженный коронавирусом на Украине оказался медиком

Среди украинских медиков новой коронавирусной инфекцией заражено уже более тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

По его словам, точное число инфицированных медработников — 1031. Всего в стране коронавирус обнаружен у 5449 человек, включая 358 детей. Таким образом, каждый пятый зараженный оказался сотрудником сферы здравоохранения.

14 апреля на Украине было 594 медработника с новой инфекцией.

Ранее украинцев признали злостными нарушителями самоизоляции. Данные, полученные при использовании Apple Maps, показали, что после введения карантина граждане страны начали гулять в два раза реже по сравнению с началом года, а ездить на машине на 35 процентов меньше. Это один из самых низких показателей в Европе.

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