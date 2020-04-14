На Украине коронавирусом заразились более 500 медработников

За предыдущие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 64 украинских медработников, всего выявлено более 500 случаев COVID-19 среди сотрудников медицинских учреждений. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».
«Методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) выявили 270 человек, заболевших COVID-19 (...) Госпитализированы 69 человек, из них трое детей. На аппаратах ИВЛ [находятся] четыре человека. Выздоровело 22 человека, в том числе три медработника», — сообщил он, добавив, что за сутки умерли пять человек.
С начала распространения коронавируса на Украине с подозрением на COVID-19 выявлено 1659 сотрудников медицинских учреждений. Всего зарегистрировано 594 подтвержденных случая инфицирования.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3372 человека, 98 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,9 миллиона человек; 119 тысяч скончались, 452 тысячи излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения