На Украине коронавирусом заразились более 500 медработников

За предыдущие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 64 украинских медработников, всего выявлено более 500 случаев COVID-19 среди сотрудников медицинских учреждений. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».

«Методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) выявили 270 человек, заболевших COVID-19 (...) Госпитализированы 69 человек, из них трое детей. На аппаратах ИВЛ [находятся] четыре человека. Выздоровело 22 человека, в том числе три медработника», — сообщил он, добавив, что за сутки умерли пять человек.

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С начала распространения коронавируса на Украине с подозрением на COVID-19 выявлено 1659 сотрудников медицинских учреждений. Всего зарегистрировано 594 подтвержденных случая инфицирования.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3372 человека, 98 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,9 миллиона человек; 119 тысяч скончались, 452 тысячи излечились.

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