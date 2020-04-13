На Украине отрицающие медицину сектанты заразились коронавирусом

В Тернопольской области Украины случилась вспышка коронавируса в религиозной секте, отрицающей медицинскую помощь. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает «Страна.ua».

За последние сутки 14 человек заразились вирусом в селе Космырин. Там проживает община, известная как «кашкетники» или амиши. Как отмечает издание, это протестантская секта, которая отрицает блага цивилизации. «Кашкетники» живут в нескольких поселениях на Западной Украине.

Тернопольская область занимает четвертое место среди украинских регионов по количеству зараженных, там выявили коронавирус у 273 человек. На первом месте — Киев с 495 инфицированными. Ранее в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о закрытии Киево-Печерской лавры, в которой заразились коронавирусом более 90 человек.

В целом на Украине за последние сутки выявили коронавирус у 325 пациентов, общее число зараженных достигло 3102. В стране действует режим чрезвычайного положения, до 24 апреля введен карантин.

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