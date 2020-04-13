На Украине отрицающие медицину сектанты заразились коронавирусом

В Тернопольской области Украины случилась вспышка коронавируса в религиозной секте, отрицающей медицинскую помощь. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает «Страна.ua».
За последние сутки 14 человек заразились вирусом в селе Космырин. Там проживает община, известная как «кашкетники» или амиши. Как отмечает издание, это протестантская секта, которая отрицает блага цивилизации. «Кашкетники» живут в нескольких поселениях на Западной Украине.
Тернопольская область занимает четвертое место среди украинских регионов по количеству зараженных, там выявили коронавирус у 273 человек. На первом месте — Киев с 495 инфицированными. Ранее в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о закрытии Киево-Печерской лавры, в которой заразились коронавирусом более 90 человек.
В целом на Украине за последние сутки выявили коронавирус у 325 пациентов, общее число зараженных достигло 3102. В стране действует режим чрезвычайного положения, до 24 апреля введен карантин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения