Украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире. Об этом сообщает Texty.org со ссылкой на данные компании Apple.

Уточняется, что в стране начали ходить пешком лишь на 49 процентов меньше в сравнении с началом года. Ездить на машине стали реже на 35 процентов.

Эти показатели — одни из самых низких в мире. Авторы исследования отмечают, что в других странах люди ограничили передвижение гораздо сильнее. Данные основаны на использовании Apple Maps на устройствах бренда.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлен 501 случай заражения. Общее число инфицированных, по данным на пятницу, 17 апреля, составило 4662.

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