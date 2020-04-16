Бывший министр экономики Украины порассуждал о цене жизни украинца

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов порассуждал о цене жизни каждого украинца, спасенного от заражения коронавирусом с помощью карантинных мер. Пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Милованов рассказал, что в Киевской школе экономики, почетным президентом которой он является, создали модель, оценивающую эффективность карантинных мер. Она показала, что спасти удастся от 80 до 150 жизней.

Также он пояснил, что по самым скромным подсчетам экономического ущерба от карантина, цена одной спасенной жизни будет составлять 40 миллионов гривен, которых недосчитается экономика. «Справедлива ли эта цена? Каждый должен ответить себе на этот вопрос сам», — подчеркнул он.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, на Украине выявлен 4161 случай заражения коронавирусом. 116 пациентов скончались, 186 выздоровели. За последние сутки зафиксировано 397 новых случаев заражения. Среди регионов по числу заразившихся лидируют Черновицкая область (662) и Киев (644).

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