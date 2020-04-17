Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу

Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает УНИАН со ссылкой на новую статистику министерства здравоохранения.

За сутки выявлен 501 случай заражения. Общее число инфицированных, по данным на пятницу, 17 апреля, составило 4662. При этом 125 пациентов умерли, 246 выздоровели. Наибольшее число зараженных выявлено в Черновицкой области — 759. Далее идут Киев (705 случаев коронавируса), Ивано-Франковская область (427) и Тернопольская (353).

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило более 15 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Накануне Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил сложности в борьбе с эпидемией коронавируса демократичностью политической системы Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!