Премьер Украины назвал срок пика коронавируса в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал срок пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Правительство ожидает, что пик случится в начале мая, сообщил он на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс-Украина».

После прохождения пика власти планируют внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Во время совещания детально обсуждались выплаты медикам, которые в данный момент борются с распространением коронавируса. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медработники получат основные зарплаты.

Зеленский также поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 5710 человек, 151 пациент умер. При этом семь областей не предоставили информации о результатах проведенных анализов, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Речь идет о Винницкой, Луганской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях. «Это недопустимо. Я уже дал распоряжение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, чтобы в этой ситуации разобрались», — подчеркнул Степанов.

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