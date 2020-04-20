Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус. Об этом он заявил на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook.

«За сутки было сделано 1968 тестов ПЦР (методом полимеразной цепной реакции — прим. «Ленты.ру»). Такое низкое количество тестов, которые сделали, связано с тем, что, во-первых, количество людей, которые обратились с симптомами коронавируса, уменьшилась. А во-вторых, за прошедшие сутки семь областей не подали никакой информации о результатах тестов на коронавирус», — рассказал он.

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В частности, предоставлять данные отказались Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая области. «Это недопустимо. Я уже дал распоряжение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, чтобы в этой ситуации разобрались», — возмутился Степанов.

Он добавил, что за минувшие сутки зафиксирован 261 новый случай инфицирования коронавирусом. Число умерших при этом возросло на десять человек, количество случаев выздоровления — на 12.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 5710 человек, 151 пациент умер. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 2,4 миллиона человек; 165 тысяч скончались, 625 тысяч излечились.

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