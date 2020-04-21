В Киеве приготовились к снятию карантина

Власти Киева разработали схему поэтапной отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, план снятия карантина будет реализован после того, как Киев пройдет пик заболеваемости COVID-2019. Ожидается, что это произойдет в течение одной-двух недель, власти уже приготовились действовать по примеру западных стран, где ограничения постепенно снимаются.

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«Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации», — сказал Кличко и добавил, что руководство понимает необходимость оживлять экономику.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в стране может быть продлен и после 24 апреля, однако в случае, если эпидемиологическая ситуация позволит, граждане смогут рассчитывать на некоторые послабления режима.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом: ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия, люди обязаны находиться в общественных местах только при наличии средств индивидуальной защиты. По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 5710 человек, 151 умер.

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