Украинский город закроют из-за вспышки коронавируса

Город Почаев Тернопольской области Украины со вторника, 21 апреля, закроют на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель главы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич, передает издание «НВ».

По его словам, учитывая резкий рост заболеваемости, вводится запрет на въезд и выезд из карантинной зоны города.

Ранее стало известно, что Национальная полиция Украины возбудила уголовные дела из-за нарушения карантина в Почаевской и Святогорской лаврах. Полицейские зафиксировали скопление людей во время службы в храме. Подавляющее большинство верующих не соблюдали дистанцию, часть из них не использовала маски.

Число инфицированных в Тернопольской области достигло 414 человек. По состоянию на 20 апреля на Украине зарегистрировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный. При этом 359 пациентов выздоровели.

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