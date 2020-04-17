В Киево-Печерской лавре выявили новые случаи коронавируса

В Киево-Печерской лавре выявили новые случаи заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передают «Українськi Новини».

В лавре зафиксированы семь случаев заражения, уточнил Кличко во время брифинга.

Кроме того, 19 человек подхватили коронавирус в Киевской духовной академии, передает «Страна.ua» со ссылкой на сообщение самой академии. Среди заболевших — три преподавателя и 16 студентов.

13 апреля мэр Кличко сообщил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин. Там заразились коронавирусом свыше 90 человек, двое скончались. После этого депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлен 501 случай заражения. Общее число инфицированных, по данным на пятницу, 17 апреля, составило 4662 человека.

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