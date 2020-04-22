На Украине спрогнозировали два пика заражения коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что стране предстоит два пика заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его данным, один пик ожидают в конце апреля, а второй — в период между 3 и 8 мая. При этом премьер отказался делать прогнозы по поводу их мощности.

В связи с этим правительство Украины планирует продлить карантин минимум до 11 мая, однако некоторые меры, в частности обсервацию после въезда из-за рубежа, планируют смягчить.

Ранее Шмыгаль предрек, что «масочный режим», введенный из-за пандемии коронавируса, сохранится в стране минимум на два года.

Карантин в республике введен до 24 апреля. Власти уже анонсировали, что планируют продлить его, однако часть ограничений могут смягчить. Президент Украины Владимир Зеленский призвал кабинет министров представить план выхода из карантина. По последним данным, в стране заразились коронавирусом 6592 человека. 174 из них скончались, 424 выздоровели.

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