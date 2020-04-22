Премьер Украины предрек два года «масочного режима»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина» предрек, что «масочный режим», введенный из-за пандемии коронавируса, сохранится в стране минимум на два года, передает УНИАН.

Шмыгаль призвал украинцев носить маски. «Мы все должны соблюдать "масочный режим", придерживаться определенных правил дезинфекции. Мы все должны придерживаться социальной дистанции», — сказал он.

Нужно научиться жить с этим каждый день, подчеркнул премьер. «По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, два последующих года», — отметил Шмыгаль.

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Ранее он сообщил, что, по данным властей, два миллиона украинцев остались без работы из-за эпидемии. Карантин действует на Украине до 24 апреля. Власти уже анонсировали, что продлят его, но некоторые ограничения будут ослаблены.

По последним данным, в стране заразились коронавирусом 6592 человека. 174 из них скончались, 424 выздоровели.

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