Донецкую область закрыли из-за нарушений карантина в храме на Пасху

Донецкую область Украины закрыли на въезд и выезд из-за нарушений карантина во время празднования Пасхи в Свято-Успенской Святогорской лавре. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко на селекторном совещании с руководителем офиса президента Андреем Ермаком, посвященном борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте президента Украины.

По словам Кириленко, в храме собрались около 350 человек: прихожане и уроженцы неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, проживающие в лавре. Многие были без масок.

По приказу командующего Операцией объединенных сил въезды и выезды из Донецкой области закрыты, чтобы не допустить распространения инфекции. Личности всех, кто был в лавре во время богослужения, устанавливаются. Они должны будут пройти обсервацию.

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Ранее Национальная полиция Украины возбудила уголовные дела из-за нарушения карантина в Святогорской лавре, а также в Почаевской лавре в Тернопольской области во время празднования Пасхи. Почаев также закрыли по решению властей. Священников пообещали привлечь к ответственности. По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 6125 человек.

Часть Донецкой и Луганской областей вышли из-под контроля Киева в 2014 году. Украина закрыла границу с самопровозглашенными республиками Донбасса в середине марта, опасаясь распространения коронавируса.

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