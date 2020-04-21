Украинским священникам пригрозили уголовным делом за пасхальную службу

Священников Почаевской лавры в Тернопольской области Украины привлекут к ответственности за проведение богослужения в храме на Пасху. Об этом заявили «Українськiм Новинам» в управлении Нацполиции по региону.

В ведомстве отметили, что ранее с клириками была достигнута договоренность об обеспечении правил эпидемиологической безопасности во время богослужений, которых придерживались все церкви Украины. Однако в Почаевской лавре им не последовали и провели церемонию в присутствии прихожан. Организатору службы грозит уголовное дело.

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Ранее сообщалось, что в городе Почаев создали закрытую для въезда и выезда карантинную зону после того, как в лавре на Пасху провели богослужения с участием верующих. В лавре подозревают вспышку коронавируса, там уже умер 77-летний зараженный монах. Однако настоятель отказывается идти на контакт.

Ранее сообщалось, что карантин на Украине может быть продлен после 24 апреля, но с некоторыми послаблениями, если эпидемию удастся затормозить. По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 5710 человек, 151 умер. Гражданам нельзя находиться в общественных местах без веской причины и масок.

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