Украина оказалась на уровне Африки по тестированию на коронавирус

Украина оказалась на уровне африканских стран по количеству проведенных тестирований на коронавирус. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на сравнительную статистику сервиса worldometers.info.
На Украине провели 5040 тестов на коронавирус, что составляет 115 на один миллион человек населения. Это соответствует показателям Намибии и Марокко, поясняет издание.
По последним данным, на Украине зарегистрирован 1251 случай заражения коронавирусом; 32 пациента скончались, 25 — выздоровели.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России было сделано почти 700 тысяч анализов на коронавирус SARS-CoV-2. На границе проводится двойной контроль прибывающих из неблагополучных с точки зрения распространения вируса стран стран «с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования». В стране зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, 333 — выздоровели.
В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных уже превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения