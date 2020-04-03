Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 1000. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

По информации ведомства, в стране находятся 1072 человека, инфицированных SARS-CoV-2. Скончались 27 человек.

При этом за границей от COVID-19 лечатся 166 граждан, 11 украинцев вылечились, а 5 умерли, добавили в министерстве. Большинство инфицированных граждан — 121 человек — проходят лечение в Италии.

Материалы по теме Голод во время чумы Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Он заверил, что министерство здравоохранения подробно изучает ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в странах ЕС, и предполагает, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости.

По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!