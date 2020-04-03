Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 1000. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.
По информации ведомства, в стране находятся 1072 человека, инфицированных SARS-CoV-2. Скончались 27 человек.
При этом за границей от COVID-19 лечатся 166 граждан, 11 украинцев вылечились, а 5 умерли, добавили в министерстве. Большинство инфицированных граждан — 121 человек — проходят лечение в Италии.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Он заверил, что министерство здравоохранения подробно изучает ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в странах ЕС, и предполагает, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости.
По данным на 3 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения