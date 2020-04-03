На Украине выписали тысячи штрафов за нарушение карантина

Сотрудники Национальной полиции Украины составили более 3,5 тысячи административных протоколов по фактам нарушения карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Нацполиции уточнили, что также было открыто 44 уголовных производства в отношении нарушителей. Суды вынесли решения о штрафах на общую сумму более 272 тысяч гривен (около 750 тысяч рублей).
«Особое внимание уделяют лицам, которые обязаны находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19», — сообщили в ведомстве, уточнив, что полицейские общаются с согражданами по телефону, разъясняя им необходимость соблюдения режима карантина.
К обеспечению мер по предотвращению распространения коронавируса привлечено около 23 тысяч силовиков. Полицейские охраняют 65 учреждений лечения и обсервации, а также принимают участие в работе 229 карантинных постов.
На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Местных жителей обязали носить средства индивидуальной защиты.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 942 человека, 23 скончались. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило миллион человек; более 56 тысяч умерли, 226 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения