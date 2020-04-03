На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, министерство здравоохранения подробно изучает ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в странах ЕС и ожидает, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости.
Ляшко продолжает настаивать на ужесточении карантинных мер. Он считает, что это позволит снизить число критических случаев и летальных исходов.
Ранее глава минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине будут ужесточены карантинные меры. По его словам, в стране ограничат передвижение людей по времени пребывания на улице, закроют все спортивные площадки, скверы, а также запретят любые массовые мероприятия. Также местных жителей обяжут носить средства индивидуальной защиты. Украинцам запретят передвигаться вдвоем, исключением является сопровождение ребенка или помощь кому-то.
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 897 человек, 22 скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения