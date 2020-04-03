На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, министерство здравоохранения подробно изучает ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в странах ЕС и ожидает, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости.

Ляшко продолжает настаивать на ужесточении карантинных мер. Он считает, что это позволит снизить число критических случаев и летальных исходов.

Ранее глава минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине будут ужесточены карантинные меры. По его словам, в стране ограничат передвижение людей по времени пребывания на улице, закроют все спортивные площадки, скверы, а также запретят любые массовые мероприятия. Также местных жителей обяжут носить средства индивидуальной защиты. Украинцам запретят передвигаться вдвоем, исключением является сопровождение ребенка или помощь кому-то.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 897 человек, 22 скончались.

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