Почти половина украинцев оказалась недовольна противовирусными мерами властей

Почти половина украинцев недовольны мерами, которые власти страны принимают для борьбы с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые приводят Українськi Новини.

О том, что меры властей по борьбе с коронавирусом неэффективны, заявили 48 процентов респондентов. Кроме того, 70 процентов опрошенных считают, что власти провалили реформы по повышению доступности медицинских услуг.

57 процентов опрошенных также заявили, что недовольны действиями властей по предотвращению возможных экономических трудностей в связи с коронавирусом.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее высказал прогноз, что ВВП Украины из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года упадет на 4,8 процента. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 804 человека, 20 из них скончались.

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