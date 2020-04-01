На Украине дали прогноз о возвращении к нормальной жизни

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал прогноз об отмене ограничений, принятых для противодействия распространению коронавируса в стране. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
По его мнению, согласно оптимистическому сценарию, украинцы начнут возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая. Аваков отметил, что многое зависит от того, как «будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас».
«Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, а кто говорит, что знает — врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом», — написал глава МВД Украины, подчеркнув, что в настоящее время соседние страны ужесточают ограничительные меры.
Аваков при этом добавил, что сейчас очень ответственный момент в борьбе с коронавирусом: «Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом, можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь».
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 669 человек, 17 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек; 42 тысячи умерли, более 178 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения