На Украине дали прогноз о возвращении к нормальной жизни

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал прогноз об отмене ограничений, принятых для противодействия распространению коронавируса в стране. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его мнению, согласно оптимистическому сценарию, украинцы начнут возвращаться к нормальному ритму жизни не ранее 15 мая. Аваков отметил, что многое зависит от того, как «будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас».

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«Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, а кто говорит, что знает — врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом», — написал глава МВД Украины, подчеркнув, что в настоящее время соседние страны ужесточают ограничительные меры.

Аваков при этом добавил, что сейчас очень ответственный момент в борьбе с коронавирусом: «Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом, можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь».

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 669 человек, 17 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек; 42 тысячи умерли, более 178 тысяч излечились.

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